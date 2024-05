Os corpos de uma mulher de 32 anos e do filho dela, de 7, foram encontrados em avançado estado de decomposição pela Polícia Militar (PM) na noite nesta segunda-feira (6/5), em São Francisco, no Norte de Minas. A suspeita inicial é a de que ela matou a criança e cometeu suicídio em seguida.

Os militares foram acionados por vizinhos, que suspeitaram de que pudesse ter acontecido algo na casa, já que não viam a mulher há quatro dias e sentiam um mal cheiro vindo do imóvel, além de urubus estarem sobrevoando o local.

Ao chegarem à residência, os policiais bateram no portão, mas ninguém atendeu. Decidiram, então, forçar a abertura do portão da garagem.





No interior do imóvel, foram encontrados dois corpos em estado avançado de decomposição, pendurados por cordas amarradas na estrutura do telhado.

Um perito que esteve no local encontrou sinais de que tenha sido aplicada medicação intravenosa na criança; foram recolhidos medicamentos e seringas próximo aos corpos.

Segundo vizinhos, a mãe supostamente teria um quadro de depressão. Apenas ela e a criança residiam na casa.