Lula em Nova Lima e as melhores cidades mineiras para ter filhos. Esses são alguns destaques desta sexta (26/4) em Minas Gerais. Uma fábrica de insulina que deve abastecer 80% da demanda brasileira foi inaugurada com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

A cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi eleita a melhor do Brasil para se ter filhos, segundo levantamento divulgado por uma startup especializada em pesquisas, com dados do IBGE. BH ficou em terceiro lugar no ranking mineiro, atrás de Nova Lima e Capitólio.



Anitta se inspira em funk de BH

“Funk generation”, sexto álbum de Anitta, lançado nesta sexta-feira (26/4), traz na faixa “Sabana” batida inspirada no MTG, apelidado de Funk de BH. Com 15 faixas, o álbum homenageia a trajetória da artista.

Família de universitária aponta possíveis erros em cirurgia

Larissa Moraes de Carvalho, de 31 anos, estudante de medicina que está em estado vegetativo há mais de um ano, após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para uma cirurgia ortognática. O procedimento é usado para corrigir o crescimento do maxilar e da mandíbula.

Queijo mofado vendido para fábrica de pão de queijo

Uma empresa mineira de queijos foi pega vendendo produtos ralados mofados para fábricas de pão de queijo em Curitiba, no Paraná. A operação em cidade do Alto Paraíba foi realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) após denúncia anônima.

Sobe número de universidades mineiras em greve

Ao todo, 10 instituições de ensino federal em Minas estão em greve, incluindo institutos, universidades e o CEFET-MG. Professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) vão parar as atividades a partir da próxima quarta-feira (1º).

Morte em UPA: parentes denunciam negligência

Parentes de Mariane Silva Torres, de 26 anos, que morreu em UPA na Região Centro-Sul de BH, acreditam que a jovem foi vítima de negligência. Mariane, que sentia dores no peito e nas pernas, foi consultada mais de uma hora após chegar na unidade de pronto atendimento.

Açúcar e diabetes: o mito do consumo excessivo

Muitas pessoas acreditam que o consumo excessivo de açúcar é a principal causa do diabetes. No entanto, a realidade é mais complexa. O diabetes afeta mais de 422 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Daí a importância de desfazer mitos sobre a doença.