O Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) abriu um procedimento administrativo para apurar se houve algum tipo de irregularidade na viagem em que sete pessoas morreram, depois que um ônibus tombou na MGC-120, no Vale do Rio Doce.

O governo de Minas já havia informado que a Sampaio Turismo, responsável pelo veículo, não possui cadastro para viagens abertas ao público geral. O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (17/4), próximo à cidade de São Pedro do Suaçuí.

Nessa quinta-feira (18/4), a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) informou que a empresa não tinha concessão para realizar a viagem entre Belo Horizonte e Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. A pasta afirma que os responsáveis possuem cadastro para “viagens eventuais de transporte fretado”. Caso fique confirmado alguma irregularidade, qualquer cadastro da Sampaio Turismo poderá ser cancelado.

Conforme a Lei 23.941, de 2021, que regulamenta a prestação de serviços de fretamento de veículos no Estado, o fretamento de viagens deve ser autorizado pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Para isso, as empresas devem enviar, com antecedência mínima de seis horas, a relação nominal dos passageiros.

A legislação também determina que não podem ser vendidas passagens individuais por passageiros ou que a viagem tenha “características de transporte público”. Conforme a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em casos de fretamento eventual, a lista de passageiros transportados deve ser a mesma para todos os trechos da jornada.

No dia da ocorrência, a Sampaio Turismo afirmou que é legalizada perante os órgãos estaduais e tem autorização para realizar as viagens. Ainda de acordo com a empresa, o motorista que dirigia o veículo também tem a documentação exigida. Questionado pela reportagem, o serviço de atendimento da empresa reforçou o que foi dito na quarta-feira e afirmou que esclarecimentos sobre o assunto só poderão ser repassados pelo “responsável por ela ou o advogado”. No entanto, nenhum contato contato foi repassado.

O acidente

Sete pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de viagem, na MG-120, próximo a cidade de São Pedro do Suaçuí, na Região do Vale do Rio Doce, na madrugada de quarta-feira (17/4). Duas vítimas eram naturais de Belo Horizonte. À polícia, o motorista afirmou que tentou desviar de alguns cachorros que atravessaram a rodovia e, na tentativa de desviar, perdeu o controle do ônibus.

Dezesseis pessoas, entre elas o motorista, foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São João Evangelista, na cidade de mesmo nome, também no Vale do Rio Doce. Elas tinham ferimentos diversos e fraturas. Cinco pessoas ficaram presas às ferragens do veículo. A princípio, as vítimas não correm risco de morte.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, depois que o motorista perdeu o controle do veículo, o ônibus desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo caído em bambuzais e destroços espalhados na pista. A tragédia ocorreu por volta das 3h30, e o coletivo destombado por volta das 14h30. O carro foi encaminhado para a cidade de Guanhães, onde ficará à disposição da Polícia Civil.