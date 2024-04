Uma mulher, de 48 anos, foi presa por matar o marido, de 68, com uma barra de ferro nesse domingo (31/3), no bairro Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, a mulher relatou que um homem invadiu a casa com um pedaço de pau e agrediu o marido. Porém, a suspeita entrou em contradição sobre as características do autor.

Questionada novamente sobre o ocorrido, a mulher contou que o marido estava em casa bebendo quando começou a brigar com a filha. Durante a discussão, o homem chamou a filha e a mulher de vagabunda.

Ainda durante a briga, a vítima pegou uma faca de cozinha e, para se defender, a mulher pegou uma barra de ferro e agrediu o marido com um golpe na cabeça. Ao ver a gravidade do ferimento, a mulher acionou o Samu, que confirmou a morte do homem.

A suspeita relatou ainda que é vítima de agressões físicas e psicológicas e registrou ao menos três boletins de ocorrência contra o marido. Ela ainda afirma que o marido é o autor de um homicídio ocorrido em uma cidade do interior de Minas.

Um vizinho, que não quis se identificar, relatou que já escutou muitas discussões entre a vítima e a mulher e já presenciou o casal brigando com uma foice.

Uma barra de ferro suja de sangue foi encontrada na casa. O corpo do homem foi removido e a mulher foi presa. O caso será investigado.