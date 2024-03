Depois de apreender 800 quilos de maconha, em barras, a Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), desencadearam, nessa segunda-feira (18/3), a segunda fase da Operação Entreposto.

Durante a ação foram cumpridos dois mandados de prisão contra dois homens apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada em tráfico interestadual de drogas nas cidades de Formiga, em Minas, e Curitiba, no Paraná. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Esmeraldas, na Grande BH.



A operação teve o apoio operacional da Delegacia Regional de Formiga e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária.

As prisões foram de um homem investigado por atuar na escolta e armazenamento de drogas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Curitiba, o preso é suspeito de ser responsável pelo envio das drogas.

Este segundo homem já foi condenado por tráfico internacional de drogas, tendo sido alvo da operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo desmantelar uma organização criminosa vinculada à máfia italiana, que enviava cocaína para Europa em contêineres e escondida em navios.

Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava Belo Horizonte e Região Metropolitana da capital, como entreposto para a droga, especialmente maconha, e, depois, a transportava os entorpecentes para comunidades localizadas no Rio de Janeiro.

Primeira fase

No início do ano, um dos integrantes do grupo criminoso foi preso, na rodovia BR-262, altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, transportando 800 quilos de maconha.

As investigações mostram, ainda, a existência de um estruturado esquema de transporte de drogas em que cada integrante do grupo desempenhava uma função específica.