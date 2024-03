Lucca Gabriel, de 10 anos, encontrou um celular em uma rua do centro da cidade e procurou uma viatura da PMMG para entregar o aparelho

Lucca Gabriel, de apenas 10 anos, se tornou um exemplo em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, onde mora. O menino encontrou um celular em uma rua do centro da cidade e procurou uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para entregar o aparelho. A atitude comoveu militares, amigos, familiares e professores, que prestaram homenagem ao menino.

Comovida, a PM procurou o garoto para parabenizá-lo pela ação e fizeram um vídeo com a criança, compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, Lucca explica o motivo de ter entregue o celular aos policiais: “É o certo a se fazer”. Devido a repercussão na web, internautas se emocionaram e se voluntariaram para presenteá-lo pelo ato.

A sargento Lorrane Neves foi a responsável pela filmagem. De acordo com ela, a gravação foi feita na intenção de atingir o maior número de pessoas. Desta forma, Lucca poderia servir de exemplo, principalmente, para outras crianças.

“Quando o Lucca Gabriel se aproximou de mim e disse que queria entregar um celular que encontrou, naquele momento eu vi que era uma ação muito valorosa e que ela precisava ser difundida. Sou mãe há um ano e desejo que meu filho proceda da mesma forma que ele”, disse.

No intuito de reforçar a honestidade e responsabilidade do estudante, a Escola Estadual Dr. Paulo Borges, instituição em que o garoto estuda, organizou uma cerimônia para homenageá-lo na terça-feira (12/3). Os policiais que presenciaram a atitude do menino e atuaram na ocorrência também estiveram presentes.

Lucca recebeu uma medalha, simbolizando o mérito de sua atitude. Ele também foi presenteado com um celular, doado pela paróquia de Patos de Minas, além de outros presentes.

“Mais positivo do que ele receber um aparelho celular, é ele entender que sua atitude é de um bom cidadão e que será referência para a comunidade escolar e que os demais colegas vão se espelhar no seu gesto”, afirmou o sargento Danilo Braga.