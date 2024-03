Leandro Gil dos Santos, suspeito de tentar matar Michael Jackson de Assis Almeida, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nessa segunda-feira (11/03). Leandro e o irmão dele, Leonardo Gil dos Santos, foram presos na madrugada também de segunda-feira, suspeitos de esfaquear a vítima, que estaria tendo um caso com a esposa de Leandro.

Na decisão, a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da Central de Recepção de Flagrantes de Belo Horizonte (Ceflag), afirmou que os relatos presentes nos autos apontam a presença de indícios da autoria e materialidade delitivas. Disse ainda que a conduta de Leandro foi “extremamente grave, cometida com o emprego de violência real contra a pessoa, tendo sido a vítima lesionada com facadas”.

Traição

Leandro teria descoberto que a companheira o traía com Michael Jackson no período em que tinha ido trabalhar no Rio de Janeiro. E teria jurado vingança. A vítima alega que foi tentar conversar com Leandro para esclarecer o caso. Ele disse não ter tido qualquer relação com a mulher. Leonardo, irmão de Leandro, chegou a ser preso e levado para a delegacia, mas foi ouvido e liberado.