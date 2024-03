A Casa Fúnebre, bar e espaço cultural em frente ao Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, anunciou nas redes sociais que vai fechar as portas por meio de um evento neste sábado (16/3) e domingo (17/3). Em contraponto ao nome do espaço, os proprietários dizem que o objetivo é encerrar as atividades com “dois dias de festa” — característica que, inclusive, sempre deu o tom da proposta.



O estabelecimento surgiu em novembro de 2021 e fica na Rua Taquaril, em frente ao cemitério situado no Bairro Saudade. A inauguração, à época, teve jazz e MPB. Os proprietários são os mesmos do tradicional Bloco Fúnebre, que desfila pelo carnaval da capital desde 2013. Além de sede do bloco e local de ensaios, o espaço, em pouco mais de dois anos, recebeu outros blocos, apresentações de música e arte.

Ao Estado de Minas, um dos sócios, Leonardo Luiz Lima Duarte, de 40 anos, diz que, apesar do fechamento iminente, a intenção é tentar voltar com a iniciativa. “A proprietária do imóvel onde estamos situados optou por não renovar o contrato de locação. Com isso, teremos de entregar o local ao fim deste mês. Foram dois anos de casa aberta. Recebemos 68 blocos de rua e muitos eventos de todas as áreas da cultura. Fecharemos as portas com a esperança de abrir novamente em um novo lugar”, disse Leonardo, que conduzia o espaço com a esposa Flavia Ribeiro e um amigo do casal, Tales Lacerda.

Leia também: Vídeo mostra tamanho da obra em cratera no Belvedere; confira





O encerramento das atividades foi lamentado nas publicações feitas no Instagram da Casa Fúnebre. “Gente, não me conformo”, escreveu uma seguidora. “Uma das casas que mais incentivou o carnaval em BH, com respeito, carinho e igualdade. As melhores energias para vocês, e muito obrigada”, disse outra.



Confira a programação de encerramento no perfil do estabelecimento no Instagram. A entrada é gratuita: