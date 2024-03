O corpo de uma mulher foi encontrado em um córrego na Estrada do Sanatório, no bairro Granja Werneck, Região Norte de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (28/2).

Segundo o boletim de ocorrência, um morador de uma fazendo visualizou o corpo quando foi buscar alguns animais em uma área próxima ao córrego.

A mulher, com cabelos pintados de rosa, estava caída dentro da água, com a maior parte do corpo imerso. O Corpo de Bombeiros retirou a mulher do córrego e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Civil.

A perícia constatou que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na cabeça e na axila direita.

O corpo foi removido pelo rabecão e o caso será investigado. Não há informações de autoria e motivação.