Um homem, de 18 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (28/2), no centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima era aluno da Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro e estava na porta do colégio quando tudo aconteceu.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi perseguido por um homem armado em uma motocicleta até ser atingido por disparos de arma de fogo e cair em via pública. O crime foi presenciado por um grupo de alunos que estava em um ônibus, saindo da escola.

A vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas da cidade e usava as redes sociais para divulgar fotos de entorpecentes e armas de fogo.

O pai da vítima informou que o filho era testemunha de um homicídio ocorrido em data passada, quando jovem estava com a vítima fatal no momento do crime.

Ainda de acordo com o pai da vítima, os possíveis responsáveis pelo assassinato do filho são pessoas que tentaram comandar a boca de fumo na Cabana Pai Tomás e não conseguiram. Agora, o grupo tenta controlar o tráfico em Mateus Leme.

Há câmeras de segurança na região que podem ser usadas na investigação. O corpo do jovem foi recolhido e o caso foi passado para a Polícia Civil.