Dois homens foram presos e 11 armas apreendidas, nesta quarta-feira (28/2), no Bairro Parque dos Buritis, em Lagoa Santa, na Grande BH. Os militares do Batalhão Rotam estavam fazendo patrulhamento no local e apreenderam ainda drogas, dinheiro e aparelhos de celular.

Veja o que foi apreendido:

02 pistolas cal .380,

01 pistola cal. 9mm,

01 revólver cal. 32,

01 carabina cartucheira cal. 32,

01 carabina .44,

05 polveiras (espingardas);

57 buchas de maconha;

01 porção de Skank;

R$5950,00;

05 telefones celulares;