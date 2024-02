Nena, uma fêmea de macaco, conhecido como Muriqui-do-norte, está desaparecida desde o fim de janeiro, no distrito de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira. O animal, da espécie Brachyteles hypoxanthus, fugiu do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que fica na região de Conceição do Ibitipoca.

A bióloga Priscila Maria Pereira faz um apelo para conseguir encontrar o animal, que pode se machucar ao circular sozinho pelas redondezas do município. Além dos perigos que Nena corre, Priscila reforça a importância de tê-la dentro do projeto, porque a espécie corre risco de extinção no Brasil e não costuma ficar isolada na natureza.

O projeto “Muriqui House” é o que mais tem macacos em extinção no país e resgatam animais isolados para fazer grupos. Isso porque, até 2011, existiam apenas machos da espécie e a inserção de fêmeas nestas populações auxilia no processo de reprodução.

Uma das características do muriqui é que são muito dóceis, mesmo não tendo contato com humanos. Por isso, a orientação para quem encontre Nena é que a pessoa não fique com medo. Apesar de ser um macaco de porte grande, semelhante a um cachorro de porte médio, a espécie é mansa e não costuma atacar.

O muriqui do norte é o maior macaco do Brasil, podendo chegar a um metro de meio de comprimento da cabeça ao final da cauda. Os macacos costumam viver em grandes grupos, que podem chegar a 70 indivíduos e, por isso, é importante que o animal retorne ao convívio dos outros.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Nena pode entrar em contato com a bióloga Priscila Maria Pereira através do número (32) 99993-5040