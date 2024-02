As inscrições para o Mutirão Creche para Todos se encerram nesta sexta-feira (23/2). Pais e responsáveis por crianças, em Minas Gerais, que não conseguiram vagas em creches ou pré-escolas podem se inscrever em 27 unidades participantes. A iniciativa, promovida pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), busca garantir vagas em creches, para crianças de 0 a 3 anos, e vagas em pré-escolas, para crianças de 4 a 5 anos.

De acordo com Daniele Bellettato Nesrala, coordenadora Estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CEDEDICA/DPMG), o mutirão visa construir com as prefeituras fluxos administrativos para a criação ou ampliação desse serviço, evitando a judicialização.

“É muito importante que as famílias saibam que todas as crianças, de 0 a 5 anos têm direito subjetivo à vaga em creche ou pré-escola e procurem a Defensoria Pública para efetivarem esse direito”, explica Daniele.

A intenção da Defensoria Pública é buscar soluções de forma extrajudicial, por meio de tratativas com os municípios. As vagas serão destinadas a todos os municípios que integrem a comarca (veja lista abaixo).

Municípios participantes: