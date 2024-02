Um homem, de 59 anos, morreu após colocar fogo em materiais recicláveis dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira (22), em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima morava em um barracão anexo à casa com três cômodos. Testemunhas contaram que ele tinha o costume de colocar fogo em alguns itens no interior do depósito para retirada de cobre.



O fogo teria saído do controle e se espalhado pela residência. A vítima ainda tentou se abrigar no banheiro por não ter encontrado outro lugar para fugir.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o homem sem sinais de vida. Foram realizadas manobras de reanimação durante o transporte da vítima até o hospital da cidade, mas ele morreu.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.