Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (15/2) em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais. Ele é suspeito de participação na morte de um rapaz de 30 anos em dezembro do ano passado. Um adolescente, que não teve a idade divulgada, já havia sido apreendido no último dia 7 em decorrência das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de 14 de dezembro de 2023. Os levantamentos apontaram que a mãe do adolescente apreendido devia valores referentes à compra de drogas com a vítima. Na data do crime, houve uma discussão entre a mulher e o homem sobre a cobrança do dinheiro, e o rapaz arremessou pedras na mãe do jovem.

Furioso, o adolescente quis se vingar. Ele teria oferecido uma pedra de crack a outro suspeito para auxiliá-lo no crime. Eles foram até a casa da vítima e a mataram com um tiro à queima-roupa.

Leia também: Morador de Macacos atira pedras em retaliação à reclamação de vizinhos



Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial.