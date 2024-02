Uma mulher de 71 anos ateou fogo no próprio marido, de 78 anos, durante uma briga do casal, em Uberlândia. O homem teve 60% do corpo queimado e está internado em estado grave. A mulher foi presa em flagrante.



O caso aconteceu no Bairro Shopping Park, Zona Sul da cidade do Triângulo Mineiro. Vizinhos perceberam que, após uma discussão do casal, o homem pediu socorro. Quando foram verificar o que acontecia, viram que a vítima havia sido queimada.

Queimaduras de segundo grau atingiram a cabeça, pescoço, tronco, braços e genitália do homem. Apesar de estar consciente, o idoso foi intubado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Ainda não se sabe qual foi o motivo da briga e o que levou a mulher a queimar o próprio marido.