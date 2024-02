O sol quente que faz nesta segunda-feira (12/2) até parecia ser o da Bahia. Mas, em vez de um dos litorais mais bonitos do Brasil, os belo-horizontinos resolveram curtir um bloco que une o melhor de terras baianas com a tradição mineira. Tanto que, desde a concentração, por volta das 8h, os foliões já estavam animados e continuaram no pique durante o desfile.

Imagens aéreas do “Bloco Visto de Cima”, pelo Estado de Minas, mostram a multidão que abraçou o tema do Havayanas Usadas. Confira:

Um dos blocos mais conhecidos do carnaval de BH, o Havayanas tem como tema do cortejo de 2024 o "Axé da Montanha”, uma referência à conexão cultural entre Minas Gerais e Bahia. A Bateria Chinelada, composta por 170 membros, e a ala Dança Chinelada, com 70 integrantes, empolgaram o público, que se deixou levar pela batida do axé.

O bloco foi criado em 2016, após divergências entre os membros do Baianas Ozadas, um dos maiores do carnaval. Mais de 1,2 milhão de pessoas compareceram ao bloco hoje, segundo os organizadores do bloco.