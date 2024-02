Veículo foi retirado da água para resgate do corpo

Desaparecido desde a última quinta-feira (8/2), o corpo de Fabiano de Jesus da Silva, de 34 anos, foi encontrado no fim de semana dentro do carro dele, em Brasilândia de Minas. O veículo caiu de uma ponte em um córrego. O que causou o acidente ainda é um mistério

O homem morava em Uberlândia e era esperado em Brasilândia de Minas na última semana para prestação de um serviço. Contudo, a empresa contratante informou à família que o trabalhador não chegou a se apresentar no destino, ainda na quinta.

As buscas se concentraram em locais em que Fabiano Silva poderia passar, inclusive, o Corpo de Bombeiros usou informações de localização do veículo que ele usava. Um dos últimos locais era próximo à uma ponte sobre o córrego do Gado Bravo, na zona rural de Brasilândia.

O veículo foi encontrado submerso a cerca de 40 metros da ponte. O carro foi retirado e o corpo, resgatado.

Ainda não há informações que possam explicar como o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no curso d’água.