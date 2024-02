Cerca de 100 mil adesivos contra o governador Romeu Zema (Novo) estão sendo distribuídos pelas ruas de Belo Horizonte, durante o carnaval, pelo Coletivo Alvorada. Desde 2014, a organização reúne a militância de esquerda na cidade. O coletivo já é conhecido por espalhar faixas contra Jair Bolsonaro em todas suas visitas à capital, desde quando era presidente da República.

Adesivos escritos 'Gatos contra Zema' são entregues aos foliões Alessandra Mello/EM/D.A PRESS

Entre os adesivos de todo tipo contra o governador, tem o "Gatos Fora Zema né", com a foto de um bichano preto. No entanto, o adesivo mais disputado pelos foliões é o "Pães de queijo contra Zema". o coletivo também distribuiu adesivo pró-Palestina, com um QR Code para o folião aderir a um abaixo-assinado para que o Brasil rompa relações com o governo de Israel.

A Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais aproveitou o carnaval para também distribuir adesivos onde se lê #minascontrazema.