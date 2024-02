Uma jovem de 18 anos, que possui difícil intelectual, desapareceu com o namorado, de 19 anos, há quase um mês. Os pais registraram um boletim de ocorrência na Polícia Militar.



Segundo os pais da jovem, um laudo médico confirmou que a filha tem quatro anos a menos do que a idade real, e precisa, constantemente, de cuidados especiais, tanto de higiene quanto de segurança para que não se perca, ou seja, maltratada.

O relacionamento da filha com o jovem, de 19 anos, começou há pelo menos dois meses.

Inicialmente, foi consentido pela família dela. Mas em 12 de janeiro, os pais afirmaram que ela deixou a casa na companhia do namorado e para um local desconhecido.

Contato com a filha e suposta situação insalubre



Os pais também relataram que passaram a ter contato com a filha por meio de mensagens e ligação telefônica. E perceberam que ela estava mal vestida, em lugar insalubre e sem móveis. Tentaram contato com os pais do namorado que teriam afirmado que também estavam preocupados e que não sabiam sobre a localização do casal.

O jovem teria dito para os pais dele que o motivo de ele e a namorada estarem sumidos é que a jovem estaria se sentindo ameaçada pelos pais.



No entanto, os pais disseram que a filha é altamente influenciável e acreditam que ela não está tendo acesso ao próprio telefone.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Uberaba.