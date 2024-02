Micro-ônibus perdeu os freios e foi parar dentro do córrego Tamboril

Um micro-ônibus, da linha 70, caiu no fim da manhã desta segunda-feira (5/2), no córrego Tamboril, no Bairro Jardim Felicidade.

Segundo o boletim do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 60 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi desencarcerado e levado para o Hospital Risoleta Neves.

Segundo depoimento do motorista, ele estava descendo uma rua perpendicular à avenida, indo para o ponto final, quando o veículo perdeu os freios e ele acabou caindo no córrego.