Droga e celular apreendidos na casa do suspeito



Um homem de 41 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Perdões, no oeste mineiro, por crimes cometidos contra a ex-companheira, de 39. Ele é acusado de perseguição e ameaças.

A prisão atendeu a uma determinação da Justiça e aconteceu na casa do autor, onde foram encontradas, também, seis buchas de maconha e um tablete grande da mesma droga. O homem foi autuado em flagrante, por tráfico de drogas.

No último dia 22, a vítima compareceu à delegacia para denunciar o ex-companheiro, com quem ela foi casada por cerca seis anos e está separada desde outubro de 2023. Ela contou que durante o tempo em que foram casados, ela foi vítima de violência doméstica, cometida de forma recorrente, ocasião em era ameaçada, ofendida e agredida.

Com o fim do relacionamento, o suspeito passou a persegui-la, bem como intensificou as ameaças, por meio de mensagens e áudios enviados por celular. Ainda segundo a vítima, não bastasse a violência psicológica, o homem ainda estaria entrando na casa dela sem autorização e destruindo móveis de sua propriedade.

Feito um levantamento, a Polícia Civil descobriu que o homem cumpre pena por homicídio, estando em regime semiaberto. Assim, foram pedidos mandado de busca e apreensão e a prisão preventiva do suspeito.