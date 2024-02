Uma mulher foi brutalmente agredida na manhã desta sexta-feira (2/2), em Jaíba, no Norte de Minas Gerais. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a vítima estava com o filho, em casa, quando o ex-cunhado chegou acompanhado por outros dois homens.





Os três começaram a agredir a mulher. Eles deram socos no rosto dela, que teve um dente quebrado. Além disso, arrastaram a vítima pelos cabelos. A lona, que reveste a casa, foi rasgada. O trio quebrou uma televisão e cortou os fios de energia elétrica.





Um deles estava armado e ameaçou o filho da vítima. Ele conseguiu fugir em direção a um matagal que fica perto da casa.





Depois de agredir a ex-cunhada, o homem disse que iria matar todos da família se a irmã dela não reatasse o relacionamento com ele.





A vítima não explicou para os policiais militares o motivo do término do relacionamento entre a irmã e o suspeito. No entanto, com as características dos homens, os PMs encontraram dois deles em um ferro-velho, próximo do local da agressão. Um deles é o ex-cunhado da vítima.





O outro comparsa ainda não foi localizado. A mulher foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.