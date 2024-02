Os metroviários de Belo Horizonte vão decidir nesta quinta-feira (01/02) se entram em greve durante o Carnaval. Uma assembleia, convocada pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro), será realizada na Estação Central, no centro da cidade, às 17h30, para discutir o tema.

A iniciativa visa a reivindicar segurança e melhores condições de trabalho. Além disso, espera-se que a Metrô-BH, empresa que administra o transporte, construa uma ação para atender com qualidade os usuários durante os dias de folia este ano.

Em nota enviada à reportagem, o Sindicato explica que, após a privatização, houve uma diminuição significativa no número de empregados no metrô, de 1.483 empregados, para 702.

Por isso, as manutenções e a escala de atendimento nas estações não estariam funcionando efetivamente. “Não à toa tem ocorrido vários problemas, como incêndio na rede aérea, pane em elevadores, metrô parando no meio da viagem obrigando os passageiros a desembarcar na linha”, diz a nota.

Além disso, o Sindimetro conta que na última semana dois assaltos ocorreram dentro das estações. Em um deles, os usuários foram abordados por uma pessoa com uma faca e, no segundo caso, duas pessoas abordaram as pessoas com uma arma de fogo.

Às vésperas do Carnaval, o sindicato prevê que, durante a folia, a operação metroviária não suporte a quantidade de pessoas estimadas para vir à cidade. “Segundo dados da BeloTur, espera-se 6 milhões de turistas. Nos anos anteriores, a Metrô-BH sempre sentava com o sindicato e elaborávamos um plano para atender com qualidade e segurança os usuários. Para esse ano nenhum contato foi feito”.

Leia também: Carnaval BH 2024: fãs organizam evento inspirado em k-pop

Diante do risco aos usuários e empregados, o Sindicato dos Metroviários irá debater em assembleia uma greve durante o Carnaval, caso a empresa não apresente um plano que garanta segurança aos trabalhadores e à população.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice