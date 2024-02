Com os casos de dengue e chikungunya triplicando em Jaboticabubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a direção do único hospital local faz um apelo à população e autoridades: doação de soro e seringas. “Nosso estoque está no fim, e o número de pessoas infectadas só vem aumentando desde o último dia 11”, alerta o diretor administrativo e financeiro da instituição filantrópica (100% SUS), Helder Camilo da Conceição Marques Moreira.

O hospital, que atende, além de Jaboticatubas, municípios da região como Taquaraçu de Minas, Santana do Riacho e Baldim, precisa, com urgência, de soro fisiológico de 250 ml e 500 ml (sistema fechado) e seringas de 10 ml. “Ao chegar ao hospital, o paciente precisa ser reidratado, daí a necessidade urgente desse material. Contamos com a boa vontade de todos”, afirma o diretor, que postou um vídeo nas redes sociais.

Localizado no Centro de Jaboticatubas, o hospital, que tem 32 leitos, recebia anteriormente entre 20 e 30 pessoas com dengue/chikungunya, número que chegou, na terça-feira (30/1) a 96, incluindo muitos idosos. “Felizmente, não tivemos óbitos, mas há internações e casos de dengue hemorrágica”, conta Helder.

DOAÇÕES

Fundado há 75 anos, o hospital de Jaboticatubas vive do repasse de verba pela prefeitura local (para urgência e emergência) e de doações (a maior parte dos recursos), realizando eventos para garantir o atendimento ao município com 20,4 mil habitantes. “Fazemos muitos eventos, ao longo do ano, para manter o hospital aberto e pagar as contas, mas, neste momento, com os casos de dengue de chinkungunya triplicando, só nos resta fazer um apelo. As doações são fundamentais, e agradecemos muito a colaboração”, diz Helder Moreira.

Quem quiser ajudar, deve procurar a direção do hospital, na Avenida Benedito Valadares, 201, no Centro de Jaboticatubas, enviar e-mail para fhsajoboticatubas@gmail.com ou telefonar: (031) 3683-1023.