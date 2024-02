Serão compartilhadas as vias com intervenções para os mais de 500 cortejos que saem pela cidade

As intervenções que serão feitas no trânsito por conta dos desfiles de blocos de carnaval em Belo Horizonte estarão disponíveis no Google Maps e no Waze. Assim, os aplicativos poderão sugerir rotas alternativas para que os motoristas evitem os locais de folia. Já é possível conferir a programação das interdições para todos os dias de carnaval no Waze Event.

O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) utiliza, eventualmente, a parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Waze e Google, mas, durante o período carnavalesco, o trabalho se destaca: serão compartilhadas as informações de trânsito para os mais de 500 cortejos que ocorrerão nas nove regiões da capital.

Em 2024, a quantidade de blocos e desfiles deverá ser recorde. Por isso, para ter todas as informações disponíveis com antecedência, torna-se imprescindível um esforço conjunto da equipe técnica da BHTrans com os voluntários do Waze.

“O apoio dos usuários do Waze é imprescindível, qualificando as informações e orientando sobre a melhor forma de disponibilizá-las na plataforma. Esse apoio, em conjunto com o debate constante com os técnicos da BHTrans, que são responsáveis pela estrutura das interdições nas vias, possibilita que a informação que o motorista recebe no aplicativo seja a melhor e a mais precisa possível. Essa parceria é um caso de sucesso no Brasil”, explica Marcelo Geraldo Batista, supervisor da Gerência de Pesquisa e Tecnologia da Informação da BHTrans.

Os editores voluntários do Waze que fazem a parceria com a BHTrans são Arthur Fernando Santos Vieira e Evandro Martins Lobato.

Arthur foi quem estabeleceu a parceria com o órgão gestor de trânsito e transporte. Já Evandro é responsável pela operação do Waze no C=carnaval de Belo Horizonte. Ele explica que a “comunidade Wazer” da capital mineira é uma referência no Brasil e diz que o trabalho conjunto é ótimo para a evolução e o aprimoramento do aplicativo.



