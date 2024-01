Um homem, de 25 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (29/1), na Avenida Gandhi, no bairro Vila Santa Luzia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava no banco de motorista de um carro Fiat Punto parado na porta da casa da prima da namorada quando o crime aconteceu.

A companheira do homem contou à Polícia Militar que desceu do veículo para pegar uma garrafa pet retornável quando um veículo de cor azul se aproximou e dois suspeitos desceram atirando.

A vítima chegou a reagir e deu ré no carro, mas os suspeitos seguiram o veículo e continuaram os disparos.

Além do homem, a prima e a filha da namorada da vítima também estavam dentro do carro. As duas conseguiram sair de dentro do veículo e não ficaram feridas.

Depois do crime, os suspeitos fugiram sentido bairro Santa Luzia e ainda não foram localizados.

Ainda segundo a namorada da vítima, o homem tinha envolvimento com tráfico de drogas, mas não soube dizer qual o motivo do homicídio.

A perícia foi acionada e constatou doze disparos de arma de fogo no corpo da vítima, que foi levado pelo rabecão da Polícia Civil. O caso será investigado.