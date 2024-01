A Polícia Civil (PCMG), através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumpriu, na última quarta-feira (17/1), o mandado de prisão por condenação de um homem, de 66 anos, pela prática de estupro de vulnerável. A vítima era sua neta que, na época, tinha quatro anos. O fato ocorreu no Natal de 2016.

As investigações mostraram que o acusado se aproveitou das festividades em família em uma casa do Bairro Tupi, Região Norte de Belo Horizonte, para cometer o crime.

O inquérito foi finalizado e remetido à Justiça em 2016, com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável. Posteriormente, ele foi condenado a 15 anos e seis meses de prisão, mas estava foragido desde então.

Ele foi localizado e preso no Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha, em BH. Os policiais investigam, nesse momento, uma nova denúncia contra o mesmo homem. Ele teria vitimado outra criança, de 8 anos, também do círculo familiar, sendo que, dessa vez, parente da mulher com quem ele se relacionava.