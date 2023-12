A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou, nesta quinta-feira (21/12), a prisão preventiva de um homem, de 54 anos, investigado por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, em Itabirito, na Região Central do Estado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é professor de educação física, e 15 alunas menores de idade teriam sido vítimas dos abusos.

As investigações da Delegacia de Polícia Civil em Itabirito indicam que o investigado estaria se aproveitando da posição de professor para cometer os crimes contra as estudantes, algumas com menos de 14 anos de idade.

Os levantamentos apontam para a prática de atos libidinosos, bem como assédios verbais com palavras de cunho sexual. O suspeito está afastado das atividades pedagógicas desde outubro deste ano, informou a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Também nesta quinta, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão. Dentre os materiais apreendidos estavam celulares, notebooks e pen drives, encaminhados para perícia.

O inquérito policial foi concluído com indiciamento do investigado pelos crimes de importunação sexual (art. 215-A) por quatro vezes e estupro de vulnerável (217-A) por 11 vezes, previstos no Código Penal.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata