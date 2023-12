Vagões são removidos do pátio do Iphan, ao lado do viaduto do Floresta

Dois vagões antigos estão sendo removidos, desde essa quarta-feira (20/12), do pátio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ao lado do viaduto do Floresta, na Região Leste de BH - o procedimento se encerra nesta quinta (21/12). Utilizados para transporte de passageiros, eles foram construídos entre as décadas de 1920 e 1950 e doados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ao Instituto Cultural de Artigos e Carros de Época (Icace). A doação visa à recuperação e conservação do patrimônio histórico-cultural ferroviário.

Leia também: Lula sobre reforma tributária: 'Começa a resolver o problema do povo pobre'







Os veículos são parte da história das ferrovias do Estado, mas estavam sem finalidade nos últimos anos. A assessoria de comunicação do Iphan relata que os vagões foram recolhidos e transportados, por meio de caminhões.

O Icace, que recebeu os vagões por meio de termo de doação assinado junto ao DNIT, é encarregado de encaminhá-los para um espaço de exposição em Belo Horizonte.

Embora os vagões estivessem mantidos sob a guarda do Iphan, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, ambos pertencem ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e não passaram pelo processo de valoração, similar ao tombamento de edificações e monumentos ou ao registro de bens culturais do patrimônio imaterial.

Por essa razão, o Iphan, por meio da assessoria, explica que “os vagões não precisam necessariamente ser restaurados com a completa restituição de todos os elementos artísticos originais da época de sua construção, podendo passar por um processo mais simplificado de reforma”.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata