Aline Brito e Ândrea Malcher

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na tarde desta quarta-feira (20/12), da sessão solene destinada à promulgação da reforma tributária, no Congresso Nacional. Na ocasião, o chefe do Executivo comemorou a nova política tributária e afirmou que a emenda constitucional é “para começar a resolver o problema do povo pobre desse país”.

“Hoje, neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava; feliz porque a inflação está caindo; feliz porque o juro está diminuindo; feliz porque o emprego está crescendo; feliz porque o salário mínimo está aumentando; feliz porque o crédito para a grande agricultura cresceu muito; feliz, porque eu tenho certeza de que o povo está feliz”, declarou o presidente.

Lula parabenizou o Congresso Nacional pelo compromisso em aprovar a reforma tributária ainda neste ano, após mais de 30 anos de discussão acerca de uma mudança nas regras de tributação do Brasil. “Ela [Reforma] certamente não vai resolver todos os problemas, certamente não vai resolver todos os problemas, mas foi a demonstração de que este Congresso Nacional, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, toda vez que teve que mostrar um compromisso com o povo brasileiro, mostrou”, disse.

“Este Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, com mulheres e homens, negros e brancos, quer goste ou não o Presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022”, completou Lula.

O presidente reconheceu que a reforma tributária não deve resolver “todos os problemas”, mas é um importante avanço para o país. “Eu tenho certeza de que nós temos que agradecer a Deus, porque somente o Todo-poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como este vote, pela primeira vez, uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre deste país”, ressaltou.

O momento, considerado histórico pelos parlamentares, ocorreu em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados e contou com a presença, além de Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do ministro da Fazenda, Fernando Haddad; do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF); da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do relator da reforma na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); do relator no Senado, Eduardo Braga(MDB-AM), e do autor da proposta, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

“Não precisam gostar do governo, gostar do Lula, se lembrem de que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, a primeira vez, no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira”, falou Lula aos parlamentares.