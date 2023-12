Os novos radares serão instalados na BR-262, no km 31, e na BR-381, km 381 e 452

Rodovias que cortam Minas Gerais deverão receber novos radares em 2024. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), os novos equipamentos deverão estar em funcionamento até janeiro do próximo ano.

Os novos radares serão instalados na BR-262, no km 31, e na BR-381, km 381 e 452. Estarão em funcionamento dispositivos de fiscalização de dois tipos, os de Controle Eletrônico de Velocidade (CEV) e o Equipamento Redutor de Velocidade.

O Dnit também informou que estão em fase de estudo outros seis radares nas duas rodovias. Após essa fase, segundo o departamento, os equipamentos poderão ter o processo de instalação física iniciado. Em seguida, os radares são aferidos pelo Inmetro ou órgão credenciado pelo instituto e, apenas então, a fiscalização por meio do dispositivo é iniciada.

Esses equipamentos fazem parte do lote 23 do contrato de licitação para a prestação do serviço. O órgão também informou que os contratos dos lotes 22 e 24 se encerram em maio de 2024 e estão em fase de prorrogação, mas não contemplam novas instalações.

Segundo levantamento do Departamento, há em Minas Gerais 201 radares espalhados em 19 rodovias.

A BR-116 é a rodovia com mais radares instalados, sendo 50 dispositivos. Em seguida, a BR-381 apresenta 24 equipamentos instalados e a BR-262 tem dez radares em funcionamento. A lista completa desses dispositivos de fiscalização e também os locais onde eles estão instalados está disponível neste link.