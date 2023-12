A mãe da menina, quando soube do crime, denunciou o homem à justiça estadunidense, que emitiu três pedidos de prisão do suspeito

Um homem de 56 anos foi preso nesta quarta-feira (27/12), na cidade de Itinga, Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, suspeito de abusar sexualmente de sua própria filha. Ele veio para o Brasil, em abril de 2022, foragido dos Estados Unidos, onde o crime havia sido consumado.

A mãe da menina, quando soube do crime, denunciou o homem à justiça estadunidense, que emitiu três pedidos de prisão do suspeito. Por esse motivo, ele voltou ao Brasil, na tentativa de se esquivar das consequências de seus atos criminosos.

O delegado Diego Lopes, que faz parte da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente da Polícia Civil (PCMG), contou que a embaixada dos EUA contatou as autoridades como a Interpol e a Polícia Federal brasileira, que repassou à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para a instauração do processo de investigação criminal contra o suspeito.

“Por uma questão legal, entende-se que, se uma conduta é criminosa em um país estrangeiro e também aqui no Brasil, o indivíduo pode e vai responder aqui por esse crime aqui no Brasil, ainda que ele tenha sido praticado em outro país”, explicou o delegado sobre a operação realizada em Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce.

Ele ainda reforçou que a aplicação da pena será de acordo com os parâmetros da legislação vigente no Brasil, que é de oito a 15 anos de prisão.

A delegada Larissa Mayerhofer, também da mesma delegacia e que fez parte das investigações, relatou que os documentos obtidos junto à justiça estadunidense corroboram e sustentam a tese de que a menina foi abusada pelo próprio pai dos dez aos 14 anos de idade.

“Quando veio toda essa documentação, nós entendemos pela necessidade imediata de instaurar o inquérito policial e representar pela prisão preventiva dele. Ela foi decretada e cumprida. Um fato gravíssimo. Conta-se, de acordo com os autos, que ele ameaçava a filha para que ela não contasse, que ela tinha de manter segredo”, ressaltou.

Leia: Dois homens são presos por oferecer droga de graça



O pai, conforme a delegada, dava dinheiro e presentes para comprar o silêncio da filha sobre os abusos cometidos. O homem voltou ao Brasil em abril de 2022 e ficou escondido na cidade de Conselheiro Pena. Ele trabalhava como vendedor de carros e quando soube do mandado, fugiu para Itinga. Nos EUA, o suspeito esteve foragido em dois estados distintos.

Ele foi preso e está à disposição da justiça e há a possibilidade que ele seja transferido para uma prisão em Belo Horizonte. O inquérito foi concluído pela PCMG.