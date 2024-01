A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) dá início, nesta segunda-feira (15/1), às atrações da programação especial de férias. As atividades integram o Programa Câmara Cultural, instituído no ano passado com o objetivo de aproximar a população da capital do Poder Legislativo. A abertura do projeto acontece às 18h, com a exibição da comédia musical "Uma noite no Rio", no Plenário Paulo Portugal.

Todas as atividades da programação especial de férias da Câmara são gratuitas. As atrações incluem sessões de cinema, visitas guiadas em pontos turísticos da cidade e oficinas de arte.

Veja a programação abaixo:

Cine Câmara

15/01- 18h - Uma noite no Rio (1941) - Plenário Paulo Portugal - CMBH

22/01 - 18h- O garoto (1921) - Plenário Paulo Portugal - CMBH



Visitas guiadas

16/01- 15h- Visita de duas horas pelas dependências da CMBH e seu entorno (Praça Floriano Peixoto; e Palácio Francisco Bicalho)



26/01- 15h - Passeio de duas horas pelas sedes do Legislativo em BH (Rua da Bahia, 1.149, primeira sede da Câmara Municipal; Rua dos Tamoios, 341, segunda sede da Câmara; e encerramento na atual sede e visita à exposição Belo Horizonte ontem e hoje: Poder Legislativo sempre presente)



Oficinas

18/01- 14h às 16h - Oficina de fotografia



19/01- 13h30 às 15h30 - Oficina de Introdução à Cerâmica



25/01- 12h às 15h - Oficina Colorindo Guignard

A programação completa está disponível no site da Câmara Municipal