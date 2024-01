O credenciamento ocorre até 26 de janeiro, com exceção do domingo (21), das 12h às 20h

O cadastro de ambulantes interessados em vender bebidas e adereços durante o Carnaval de Belo Horizonte 2024 começa nesta terça-feira (16). Neste ano, todo o processo será feito presencialmente e em uma única fase, ou seja, os interessados já sairão do local com as respectivas credenciais.

O credenciamento ocorre até 26 de janeiro, com exceção do domingo (21), das 12h às 20h. Os interessados devem ir ao Colégio Marconi, na Rua Paracatu, nº 1.574, bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Podem obter as credenciais maiores de 18 anos com residência comprovada em BH. Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos originais: identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Aqueles que moram na cidade com familiares, mas não possuem documento comprovando domicílio na capital, podem mostrar uma declaração subscrita por cônjuge, pai, mãe, irmã ou irmão, e alguma documentação que comprove o vínculo.

A credencial é pessoal e intransferível. O documento confere ao ambulante o direito de circular pelos desfiles dos blocos de rua entre 27 de janeiro e 18 de fevereiro – período oficial do Carnaval BH 2024 –, desde que as normas do edital sejam cumpridas.

Algumas das regras consistem em não vender alimentos ou bebidas fracionadas e em recipientes de vidro e não permanecer no local após o término dos desfiles. Também é proibido comercializar bebidas e adereços em eventos privados, mesmo que eles sejam realizados em locais públicos.

Para ler o edital na íntegra, clique aqui. Outras dúvidas sobre o cadastramento podem ser enviadas para o email diretoria.belotur@pbh.gov.br.

Capacitação dos profissionais



O Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac, e Sindicatos Empresariais oferecerão uma capacitação para os primeiros três mil ambulantes que fizerem o cadastro entre os dias 16 e 18 de janeiro, de acordo com limites de vagas.

O treinamento ocorrerá no Sesc Palladium no dia 18/1, em turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Os profissionais terão acesso a dicas para abordar os clientes, apresentar os produtos e conquistar a fidelidade dos foliões.