Nos primeiros 11 dias do ano, a Região Centro-Sul de Belo Horizonte já registrou 186,3mm de chuva, segundo dados divulgados pela Defesa Civil da capital. O quantitativo representa 56,3% do volume esperado para o mês. Na segunda colocação está a região da Pampulha, com 171,6mm (51,9%).



Na sequência, vêm as seguintes regionais: Noroeste: 164,6mm (49,7%), Barreiro: 162,2mm (49,0%), Oeste: 122,8mm (37,1%), Venda Nova: 111mm (33,5%), Leste: 93mm (28,1%), Nordeste: 64,6mm (19,5%) e Norte: 61mm (18,4%).

Nesta sexta-feira (12/1), a meteorologia prevê que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado em toda a Grande BH. Há possibilidade de chuva, que pode cair de forma mais intensa durante à tarde, além de raios e rajadas de vento ocasionais.



Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 18°C e a máxima de 29ºC. A umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 50% à tarde.



Alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.