Um menino, de 10 anos, teve morte cerebral após engasgar com uma bolinha conhecida como “pula-pula”, em Barbacena, no Campo das Vertentes.



O garoto estava tomando banho e brincava com a bolinha quando engasgou. Os pais do menino conseguiram fazer o socorro e o levaram até a Santa Casa de Barbacena, na última segunda-feira (1/1).



De acordo com o hospital, o garoto deu entrada com quadro de asfixia e parada cardiorrespiratória. Os médicos e enfermeiros da Santa Casa conseguiram fazer a estabilização do caso e a criança foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

No entanto, nesta quarta (3/1), o menino passou a não reagir mais aos medicamentos e aos estímulos. Portanto, os médicos consideraram a morte cerebral da criança.

Leia também: Traficantes da Serra foram vingar a morte de motorista de app de BH



Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, a família da criança vai optar por fazer a doação dos órgãos do garoto, que era estudante do 4º ano de uma escola estadual de Barbacena.



Um menino, de 10 anos, teve morte cerebral após engasgar com uma bolinha conhecida como “pula-pula”, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O garoto estava tomando banho e brincava com a bolinha quando engasgou. Os pais do menino conseguiram fazer o socorro e o levaram até a Santa Casa de Barbacena, na última segunda-feira (1/1). De acordo com o hospital, o garoto deu entrada com quadro de asfixia e parada cardiorrespiratória. Os médicos e enfermeiros da Santa Casa conseguiram fazer a estabilização do caso e a criança foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. No entanto, nesta quarta (3/1), o menino passou a não reagir mais aos medicamentos e aos estímulos. Portanto, os médicos consideraram a morte cerebral da criança. Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, a família da criança vai optar por fazer a doação dos órgãos do garoto, que era estudante do 4º ano de uma escola estadual de Barbacena.