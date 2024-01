Novas unidades básicas de saúde (UBS), implantação de sistemas de segurança por todo o município e aprimoramento de políticas públicas. Essas são apenas algumas das possibilidades de melhoria em Bom Despacho, Região Centro-Oeste do estado, caso o vencedor mineiro da Mega da Virada investisse o valor do prêmio no orçamento municipal.

A quantia a ser recebida pelo sortudo será de R$ 117,77 milhões – cerca de 36% do orçamento anual de Bom Despacho, que foi de R$ 323,7 milhões em 2023. O valor do prêmio ainda é maior que toda a despesa prevista para a administração direta de todos os fundos municipais somados, que totalizaram R$ 91.990.540,68 no ano passado.

“Nós somos a cidade que mais investe e recebe do ICMS Esportivo da região, então um investimento nesse valor também potencializa absurdamente a nossa educação esportiva, mas não só ela. Já temos alguns programas no ramo de tecnologia para a criação de desenvolvedores e programadores locais que investiu R$ 2 milhões ao longo de dois anos para formar 50 pessoas. Poderíamos triplicar isso e mudar profundamente a realidade de Bom Despacho. E ainda sobraria”, explica o Secretário Municipal de Administração de Bom Despacho, Wallace Campos.

“Só para se ter noção da grandeza desse valor, foram construídas recentemente duas unidades básicas de saúde em bairros distintos, atendendo populações distintas, e as obras deram em torno de R$ 10 milhões, menos de 10% do prêmio”, complementa ele.

O prefeito de Bom Despacho, Bertolino da Costa Neto (Avante) comemorou o fato de um dos prêmios da Mega da Virada ter saído para a cidade. Ele disse, também, que espera que o valor da premiação, de R$ 117,77 milhões, venha ser aplicado e gerar emprego e renda no município.

"Fiquei extremamente feliz que alguém de nossa Bom Despacho tenha tido esta sorte. Um valor tão expressivo como este, se empregado em nossa cidade, poderá gerar novos negócios, muitos empregos e renda para nossa gente, o que é sempre muito bem-vindo", afirma Bertolino.

Florestal também sonhou em 2023

O valor, apesar de mais alto que o do ano passado – cada um dos cinco ganhadores recebeu cerca de R$ 108,3 milhões na Mega da Virada de 2022 –, ainda é proporcionalmente menor se compararmos os locais de cada resultado vencedor em Minas Gerais.

Na Mega da Virada de 2022, o premiado mineiro, que continua sem identidade revelada até hoje, recebeu o equivalente a três vezes o orçamento anual de sua cidade, Florestal, na Grande BH, que foi estimado em R$ 35 milhões em 2021. Na época, o valor daria para implantar três unidades de saúde, saneamento para toda a cidade e a abertura de um distrito industrial no município com 7,6 mil habitantes.

Sorte em Minas

O estado é um dos mais sortudos quando se trata da Mega da Virada, permanecendo em segundo lugar – com a Bahia – no ranking dos maiores vencedores da loteria, com 13 vitórias desde a primeira edição da loteria em 2009.

A primeira aposta vencedora veio em 2010 e saiu na Lotérica Ponto da Sorte, localizada na Região de Venda Nova e a segunda já veio logo em 2011 em Carmo do Cajuru, cidade da região Oeste do estado. A terceira demorou mais cinco anos para chegar e, em 2016, Belo Horizonte teve mais um ganhador.

Em 2017, Minas recebeu duas apostas premiadas: uma em Contagem e outra, novamente, em Carmo do Cajuru. O recorde aconteceu em 2018, quando o estado registrou seis apostas vencedoras, sendo duas em Belo Horizonte e as outras nas cidades de Alfenas, Divinópolis, Martinho Campos e São Sebastião do Paraíso.

Agora, tivemos mais duas apostas vencedoras recentes: uma em Florestal, em 2022, e o ganhador deste ano em Bom Despacho, ambos dividindo o prêmio com outras quatro apostas.



A identidade do vencedor de Bom Despacho ainda não foi revelada oficialmente, mas o que mais corre entre a população é que se trata de um funcionário de uma fábrica de ração do município, e que ele fazia parte de um bolão com outras pessoas.