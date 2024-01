A operação "Ano Novo Seguro" foi deflagrada do dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro

A Polícia Militar finalizou a operação “Ano Novo Seguro” nessa segunda-feira (1º/1) com 1.919 pessoas presas e 4.906 motocicletas apreendidas. A ação tinha como foco o combate aos eventos chamados ‘Rolezinhos’ em Minas Gerais.

Apenas no domingo (32/12), a PM prendeu 320 pessoas e apreendeu 738 motocicletas em todo o estado. A ação, segundo a corporação, reduziu em menos da metade o número de chamadas ao 190 para os rolezinhos comparado ao número de denúncias no Natal.

“Entre o dia 24 e 25, no período da meia-noite às 6h, a Polícia Militar recebeu mais de 12 mil ligações, já no mesmo período do dia 31 para primeiro, foram recebidas 5.137 ligações, normalizando os recebimentos de chamadas da instituição.”

De acordo com o diretor de operações da Polícia Militar, coronel Flávio Godinho, o sucesso da operação se deu pela presença em massa dos policiais militares e pela participação da imprensa e população.

“Adotamos estratégias e atuamos com todo o nosso efetivo. Ter retirando das ruas um grande número de motocicletas irregulares, que ainda não foram restituídas, contribuiu para a não realização dos chamados rolezinhos. Tivemos também apoios importantes como o da imprensa, que divulgou e ajudou na sensação de segurança e da população, que denunciou. Abraçaram a ideia!”, afirmou o comandante.

Além de interferir com a dinâmica do trânsito e violar o Código Brasileiro de Trânsito, os “rolezinhos no grau” ou “rangangan” também colocam em risco pilotos, pedestres e outros motoristas. Sem contar que o barulho provocado pelas alterações nos veículos tiram o sossego de quem não está na rua.