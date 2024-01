De acordo com a última atualização, são 13.040 vagas disponíveis nas unidades do Sine no estado

Para quem quer começar 2024 com novas oportunidades de trabalho, uma boa opção é conferir o Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine/MG). Nesta terça-feira (2/1), de acordo com a última atualização do site, são 13.040 vagas disponíveis nas unidades do Sine no estado. Destas, 169 são para pessoas com deficiência.



Entre os postos do Sine, o de Uberlândia é o que conta com mais vagas: são 2.774. Em segundo lugar, vem Pedro Leopoldo, com 1.165, e, em terceiro, Belo Horizonte, com 960. Servente de obras é a ocupação com o maior número de vagas em Minas nesta terça, com 1.185 oportunidades, seguida por operador de telemarketing ativo e receptivo (1.001) e alimentador de linha de produção (710). Em Belo Horizonte, porém, a segunda ocupação com maior quantidade de vagas é de auxiliar de logística (102) e, logo depois, montador de estruturas metálicas (100).



Como ver todas as vagas disponíveis no Sine/MG



Para acessar todas as oportunidades de emprego, basta clicar na página do Painel de Vagas, que é administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Por meio dela, o candidato poderá ver quais são as vagas nas unidades do Sine. Também é possível filtrar por região, município, ocupações e unidades, para facilitar a pesquisa.



Como se candidatar para vagas no Sine



Todas as vagas de emprego do Sine estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Os interessados também podem fazer o cadastro no aplicativo Sine Fácil, disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Para ser atendido presencialmente em qualquer unidade do Sine, é necessário realizar um agendamento pela internet.