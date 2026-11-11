‘Ela era ligada no 220’: cuidadora relembra rotina de Anna Marina em casa

Longe das redações nos últimos anos, a jornalista Anna Marina, que morreu aos 92 anos, continuou escrevendo, cuidando da casa e cultivando os hábitos de que gostava. Mesmo com a idade e os problemas de saúde, mantinha uma rotina movimentada: gostava de visitar floriculturas, comprar orquídeas e escolher plantas.

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Em casa, dedicava atenção especial à decoração. No Natal, o imóvel ficava tão enfeitado que, segundo quem convivia com ela, parecia um shopping.

Viviane Santos, que trabalhou como cuidadora da jornalista e colunista por quatro anos, acompanhou de perto a rotina e esteve ao lado dela nos últimos momentos de vida.

De segunda-feira a sábado, passava os dias e as noites com Anna Marina. Embora familiares fossem à casa para visitá-la, era Viviane quem permanecia com ela durante a maior parte do tempo. Viviane também acompanhou a jornalista durante a internação no Hospital Mater Dei, iniciada em 29 de outubro, em decorrência de uma infecção pulmonar.

"Ela era 220, ligada o tempo inteiro. Até o ano passado, ainda me chamava para ir à floricultura comprar orquídeas, plantas e as coisas de que gostava", conta.

Com o passar do tempo, a jornalista precisou diminuir o ritmo e deixou de manter algumas atividades que faziam parte de sua rotina, como sair de casa e aproveitar o sol.

A escrita, porém, permaneceu presente até o último ano de vida. Segundo Viviane, Anna Marina ainda conseguia se sentar diante do computador e produzir textos. A jornalista gostava do trabalho e continuou registrando seus pensamentos e ideias mesmo depois de se afastar da redação. Foi a piora da saúde que passou a limitar também essa atividade.

Para a cuidadora, a convivência diária revelou uma mulher de personalidade forte, determinada e, ao mesmo tempo, generosa. "Uma mulher forte, guerreira mesmo. Ela tinha um gênio forte, mas um coração muito bom. Era uma pessoa muito correta e ajudava muito quem estava em volta. Tudo o que podia fazer para ajudar, ela fazia", afirma.

A casa também era marcada pela presença de profissionais que acompanharam Anna Marina por muitos anos. A cozinheira Rosane Lúcia Alves trabalhou por cerca de 16 anos no local. Ao longo desse período, viu de perto os hábitos da jornalista, inclusive à mesa.

O café da manhã era a principal refeição do dia: Anna Marina gostava de tomar um café reforçado e comia bem nesse horário. Nas demais refeições, costumava consumir porções menores.

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Entre os pratos de que mais gostava estavam bobó de camarão, feijoada e bacalhau. Quando a comida era uma de suas preferidas, porém, abria uma exceção e comia melhor.