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Lip combo: aprenda a técnica que virou febre nas redes sociais

Influenciadora Ju Leme ensina como combinar lápis, batom e gloss para um efeito incrível e duradouro; veja o tutorial com produtos acessíveis

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/07/2026 13:13 - atualizado em 30/07/2026 13:13

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Lip combo: aprenda a técnica que virou febre nas redes sociais
Aprenda a técnica do 'lip combo' para criar lábios volumosos e com cores vibrantes, combinando batom e outros produtos labiais crédito: Avon / divulgação

A técnica do "lip combo", que une diferentes produtos labiais como lápis, batom e gloss, ganhou destaque nas redes sociais. A influenciadora Ju Leme ensina como aderir à tendência, em parceria com a Avon.

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O método combina texturas, tons e acabamentos em uma única aplicação, utilizando produtos do portfólio da marca.

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Segundo Ju Leme, o lip combo vai além da estética. "O uso de lápis de contorno e camadas de produto ajuda a fixar a cor e a dar mais durabilidade ao look", afirma. A técnica também permite criar efeitos personalizados, como degradê ou contornos mais marcados.

Como fazer um lip combo perfeito

1. Prepare a base
Esfoliar e hidratar os lábios antes de aplicar a maquiagem é um passo importante. Isso ajuda o batom a deslizar sem ressecar ou marcar as linhas da boca.

2. Aposte na longa duração
Use um delineador ou lápis para lábios que garante horas de duração. Esse tipo de produto facilita a aplicação do batom e combinações diferentes no look.

3. Aplique o batom
Escolha um batom de longa duração. No mercado, também existem algumas opções que combinam hidratação e o acabamento matte.

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4. Finalize com gloss
Aplique o gloos no centro dos lábios para um toque de brilho e volume 3D.

Com combinações simples e produtos acessíveis, a técnica prova que não é preciso ser especialista para seguir as tendências. Basta ousar nas camadas e brincar com o contorno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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