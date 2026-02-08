LIP ART PRa beijar

Batom que dura 16 horas. Sua boca bonita está garantida no carnaval. A Avon ainda ensina a técnica de Lip Art. Criações nos lábios com técnicas que utilizam os batons líquidos surgem como convite para misturar cores, explorar efeitos e criar looks impactantes. Com acabamentos matte, glitter e o novo lançamento Creamy Vinyl, a linha Avon Power Stay traz essa versatilidade e entrega alta performance com até 16 horas de duração, ideal para acompanhar longas horas de folia. Todos os batons Avon Power Stay para fazer a Lip Art perfeita estão disponíveis no site da marca, Tik Tok Shop, loja online da marca no Mercado Livre ou com a Consultora de Beleza Avon mais próxima de você. Confira o passo a passo para reproduzir algumas sugestões incríveis de Lip Art para o Carnaval:

Quem Disse Berenice está com vários produtos versáteis Divulgação

Muita cor

No carnaval, a maquiagem é protagonista. A make do bloco não precisa de duas horas, pincéis complexos ou mil etapas para entregar impacto. Pelo contrário: a estética da temporada pede praticidade, cor e efeitos inteligentes, capazes de transformar o visual em poucos minutos. A Quem Disse Berenice está com vários produtos versáteis e muito coloridos para ajudar, como: Blush Jelly, entrega cor e glow imediato nas bochechas, lábios e até nos olhos; Glow que resolve várias etapas ao mesmo tempo; Bastões Duo Multifuncionais Laranja e Roxo e Preto e Branco, ótimos para quem quer impacto imediato. Destaque para as Canetas Delineadoras QDB que dão traços precisos e cores vibrantes.

Piccadilly aposta na folia com o chinelo de dedo ultraleve Divulgação

Conforto

Se tem um momento em que a moda se permite brincar, misturar referências e sair do óbvio, esse momento é o carnaval. Entre bloquinhos, avenidas e after hours, o styling ganha novas regras e o conforto deixa de ser coadjuvante para virar protagonista. É nesse cenário que o chinelo se reafirma como peça-chave do visual carnavalesco, indo muito além da função prática. A Piccadilly aposta na folia com o chinelo de dedo ultraleve da linha Marshmallow. Com apenas 65g e cartela de cores alinhada ao street style atual, o modelo mostra como o ícone do lifestyle brasileiro transita do bloco ao pós-folia, equilibrando moda, comportamento e versatilidade.

Escolher FPS mais altos faz diferença na rotina Divulgação

Proteção

Item indispensável na folia é o protetor solar. Mas está usando da forma correta? Helioderm, marca de proteção solar da Hertz Farmacêutica, convidou a dermatologista Vanessa Perusso, para dar algumas dicas: No rosto, o ideal é usar o equivalente a três dedos completos de produto ou uma colher de café. No corpo, a recomendação é de duas mãos cheias ou cerca de três colheres de sopa para cobrir tudo. Reaplicar o produto a cada três horas. Não esquecer da nuca, orelhas, pescoço, couro cabeludo, pés e mãos. Passar mesmo em dias nublados e chuvosos. Vanessa explica que escolher FPS mais altos faz diferença na rotina. FPS 50 e 70 são ótimas opções para o dia a dia, principalmente nas áreas mais expostas e em períodos de sol mais intenso. Lembre, tem protetor com tonalizante que funciona como base também.

