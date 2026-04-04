Conheça a marca de sapatilhas coloridas e sustentáveis que chega ao Brasil

Foi apenas há seis anos que a então advogada Beatriz de Los Mozos resolveu mudar radicalmente o rumo de sua vida, apostando em uma marca de sapatos. Essa ideia não surgiu por acaso. Um problema na coluna da espanhola fez com que um médico a recomendasse parar de usar sapatos “flats”, completamente planos. Daí, ela, que adorava modelos de sapatilhas venezianas, encontrou uma dificuldade.



“Havia opções de sapato, mas os que eu gostava eram típicos de Veneza, muito específicos e muito planos. Assim, comecei a explorar fábricas de espadrilles até encontrar uma que faria do jeito que eu queria”, conta Beatriz, em entrevista ao Caderno Feminino. Nesse momento, em plena pandemia de COVID-19, ela decidiu criar sua própria marca de sapatos, seguindo uma linha de mais conforto para os pés, mas que revisitasse um tradicional modelo europeu, trazendo o seu toque “mágico" de cor.

Cores e texturas

Além do modelo único – que é ao mesmo tempo um sapato baixo e confortável, mas que pode ser usado em produções sofisticadas – as cores e tecidos são um diferencial. Beatriz afirma que são mais de 500 modelos diferentes, afinal, tem acabamentos diversos e, combinações infinitas.



Não por acaso, em muitos países já andamos pelas ruas e vemos muitas mulheres com sapatos da Flabelus. O difícil é encontrar pessoas usando os mesmos modelos, que acabam sendo bastante exclusivos.

“A gente faz com muitas cores vibrantes, e diferentes texturas. Essa sou eu sendo eu, amo a cor, ela me inspira. Cor foi o caminho de representar minha imaginação e criatividade”, declara a fundadora da marca, que diz ainda enxergar como as espanholas no geral sabem usar muito bem o colorido.



O fato é que vendendo sua verdade, Beatriz encontrou um nicho importante no mercado. Hoje, já conta com lojas físicas em cidades como Londres, Nova York, Paris e Lisboa, mas está presente com pontos de venda em mais de 120 países. “A Flabelus é elegante, fashion, divertida e também pode se expressar por meio do sapato”, ressalta Beatriz, explicando um pouco do diferencial de seu produto.

Sustentabilidade

A marca conta com cerca de 500 modelos Flabelus/Divulgação

Outro pilar da marca, que também tem relação direta com a vida de Los Mozos, é a sustentabilidade. Ela conta que foi criada em uma casa preocupada com o meio ambiente, portanto, isso foi natural na criação da sua empresa.



A sola dos sapatos é 100% reciclada desde o ano passado, quando Beatriz finalmente encontrou um modo de reaproveitamento de borracha que confiasse. “Não queria trabalhar com uma marca que reaproveitasse materiais, mas causasse muita poluição ao mesmo tempo. Queria saber a procedência do material reciclável, o processo por trás e confiar nele”.



Ela encontrou uma fábrica de pneus que usa as aparas que sobram da produção – que seriam provavelmente jogadas fora ou queimadas –, apenas as derrete novamente e usa na forma das solas. Os tecidos são todos de fibra 100% natural, o que tem relação com a sustentabilidade, mas também com a saúde da pele e a respiração e ventilação dos pés.

Chegada ao Brasil

A ideia de criar uma comunidade em torno da marca é uma das prioridades de Beatriz Los Mozos, que faz questão de viajar junto com a Flabelus para diversos destinos, como fez com o Brasil, inclusive Belo Horizonte, no último mês. “No início da marca, pegamos nossa bagagem e viajamos pelo mundo. Até hoje fazemos isso, só nesse mês [março], visitamos cerca de quinze países. Faz parte da nossa política, ir ver quem são os clientes, entender como entrar em um país, até porque moda é algo que une pessoas, e não as separa”.



Justamente por isso, essa vinda ao Brasil presencialmente se configura como um passo natural até a entrada de fato da marca no nosso mercado, ao menos com uma loja própria. “Quero que as pessoas que moram aqui entendam o que a gente fala, quero me comunicar com elas e escutá-las”.



A Flabelus deve abrir uma loja própria em São Paulo até o fim deste ano, e também deve apostar em uma collab com uma marca brasileira em breve. “Queremos expandir pelo país, estamos olhando as possibilidades”, conta Beatriz, demonstrando o carinho que teve com outras cidades que visitou, como o Rio de Janeiro e BH.

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*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa

