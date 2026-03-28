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Conversa entre moda e arquitetura

Coven se inspira em arquiteta mineira para sua coleção de inverno 2026

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
28/03/2026 02:00

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Acho que fazermos uma coleção inspirada em uma mulher mineira que vem conquistando o mundo
Acho que fizemos uma coleção inspirada em uma mulher mineira que vem conquistando o mundo crédito: Isabela Montenegro/divulgação

Liliane Rebehy, diretora-criativa da Coven, já tem uma relação antiga com a arquiteta Juliana Vasconcellos. Dessa amizade e da admiração de anos, finalmente, nasceu uma coleção, intitulada Permanência, com peças únicas e modernas.

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“Já tínhamos pensado em fazer collabs algumas vezes, mas não conseguimos por conta de agenda. Surgiu essa ideia de fazermos o inverno 26 sobre o trabalho dela, e ela adorou”, conta Liliane.


Durante o processo de criação das peças, a equipe da Coven teve acesso aos projetos, estampas e detalhes de peças de mobiliário da arquiteta, que já investe nesses produtos há mais de 10 anos.

A cadeira Confete, por exemplo, deu origem a roupas com aplicações de bolas acolchoadas
A cadeira Confete, por exemplo, deu origem a roupas com aplicações de bolas acolchoadas lufre/divulgação


Da casa ao corpo

Muitas peças fazem referência direta a produtos assinados por Juliana. A cadeira Confete, por exemplo, deu origem a roupas com aplicações de bolas acolchoadas. Mesmo em looks básicos, esses detalhes trouxeram modernidade e personalidade.

Cadeira Confete
Cadeira Confete Isabela Montenegro/Divulgação


As bolas em 3D aparecem em t-shirt, saia, vestido, e pull oversized em neoprene. Cintos com a aplicação também complementam blazer, blusa, sobretudo e saia em nylon.


Mesmo material

Também redondos, broches em dois tamanhos e cores são acoplados em outras peças da marca, que se inspiram no banco Juta, de Juliana Vasconcellos. “Fizemos esses broches usando o mesmo material do banco”, ressalta Liliane.

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Esses detalhes trazem ainda mais personalidade às peças como a parka, blazer, saia e jaqueta de sarja. Tons de verde, off-white, bege e preto se misturam nessa seção da coleção. 


Geométricas

Com estampas geométricas formadas por um patchwork, peças inspiradas no tapete Passagem, de Juliana, mesclam tons de azul, verde, preto e off-white. Casacos com modelagem clássica ganham revestimento moderno com essa mistura de cores e formas, dispostas em diferentes sentidos. “Há um casaco que foi todo feito sem costuras laterais”, reforça a diretora-criativa.

Diferentes faces

Além de homenagear o trabalho da arquiteta, a mais nova coleção da Coven passa por Juliana como mulher. “Ela tem uma personalidade que enxergamos na mulher que veste Coven. Juliana, por exemplo, tem uma forma de valorizar a atemporalidade do produto da marca, ela está sempre usando Coven, mas não necessariamente a peça da estação. Revisita outras coleções e mistura com as atuais”, declara Liliane.


O tom de rosa presente em algumas peças, é exemplo da inspiração na personalidade da arquiteta. “É uma cor que ela usa muito”, diz Liliane, destacando, ainda, cores como o “verde seco” e o off-white, que dialogam bem com o estilo e a cartela que normalmente ela aposta.

A inspiração

A mineira Juliana Vasconcellos já conquista o mundo com seus designs refinados e criativos. Aliás, quando falamos dela, há de se pensar no design em sua forma mais ampla, já que a moda também faz parte da sua trajetória – e conseguimos ver isso claramente.


Ela estudou moda em Barcelona e já afirmou, em entrevistas, seu desejo de, um dia, assinar uma coleção de roupas. Isso, certamente, contribuiu para esse casamento perfeito entre moda e arquitetura, e entre duas mulheres mineiras. “Acho que fazermos uma coleção inspirada em uma mulher mineira que vem conquistando o mundo com seu trabalho tem muito valor”, completa Liliane, orgulhosa do lançamento. 

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*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa

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