A Savassi é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Considera o point pioneiro da juventude da cidade, a região transborda tradição, cultura e nostalgia. Mas ainda faltava uma pitada da tradição do interior mineiro, que chegou com o Bar Mercado Central Savassi. O ambiente no bar pulsa com a energia da juventude e reproduz em sua estrutura, especialmente em seus pratos, a essência da culinária do interior mineiro.



Além dessa mistura de tradição e vanguarda, outros sentimentos transformaram rapidamente o bar em novo ponto de encontro. Projetado para refletir a diversidade gastronômica da matriz e de outras duas unidades, cada detalhe, desde a seleção dos ingredientes até a decoração do espaço, foi pensado para proporcionar uma experiência autêntica e inesquecível aos clientes.



A ideia do bar surgiu com dois amigos, que sempre tiveram negócios na área de alimentação. O compromisso com a qualidade e a tradição oferecem aos clientes uma experiência que vai além de uma simples refeição, como explica Fernando Martins, sócio proprietário da casa.



"Com o amigo Fabio, mais conhecido como Fabinho Bom Grill, que tem várias operações de alimentação, tivemos a ideia de levar nossa experiência gastronômica para o coração da Savassi, com mais espaço, mais conforto, vagas para estacionar, trazendo uma culinária mineira completa com almoço, petiscos e cervejas geladas", conta Fernando.



Entrar no bar é praticamente se transportar para o interior. As prateleiras são repletas de iguarias típicas, que vão dos queijos artesanais aos doces caseiros. A decoração, cuidadosamente trabalhada, inclui elementos que remetem à matriz da marca, criando um incrível visual que é tanto nostálgico quanto contemporâneo. "E tudo bem autêntico, com nossa experiência de contar com três outras bares", acrescenta.



Mas para que uma marca se torne relevante, ela precisa gerar também sentimentos que conectem as pessoas de forma afetiva. E nada melhor do que a mistura dos sabores da gastronomia oferecida em um cardápio com a variedade de pratos típicos, preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade.

"As tradicionais estufas, uma fria e outra quente, exibem uma seleção diversificada de comidas, desde petiscos tradicionais até refeições completas. Cada prato é uma homenagem à culinária mineira, trazendo à mesa a autenticidade e o carinho que caracterizam a cozinha de Minas Gerais", destaca o proprietário.



O ambiente é frequentado por moradores locais e visitantes, destacando-se como ponto de encontro de amigos e familiares. Do burburinho da música ambiente às conversas animadas contribuem para tornar o ambiente acolhedor e convidativo, mantendo o bar fiel à sua missão de preservar e promover a cultura, encantar e surpreender seus clientes, tornando-o autêntico embaixador da culinária e da hospitalidade dos mineiros no coração da Savassi.

Nos seis primeiros meses de 2024, as agências de publicidade que compõem o painel do Cenp-Meios reportaram investimento em mídia de R$ 10,608 bilhões, valor 16% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2023 (R$ 9,144 bilhões).

Os resultados reúnem informações de 325 agências participantes do painel. No primeiro semestre de 2023, participaram 219 agências, que registrou crescimento de 10% em comparação com o primeiro semestre de 2022. A TV Aberta ainda lidera, com 39,5% do total dos investimentos (R$ 4,193 bilhões). Já a Internet vem logo em seguida, com share de 38,2% e investimento de R$ 4,051 bilhões.

O primeiro spritzer do portfólio da Ambev, Brutal Fruit Spritzer, recentemente lançado no Brasil, foi apresentado a Belo Horizonte em evento especial no Palácio das Mangabeiras. A novidade é a principal aposta do ano em Beyond Beer, divisão da companhia focada em marcas

além da cerveja, como drinques

prontos e não alcoólicos.

Originária da África do Sul - Brutal Fruit Spritzer vem se expandindo globalmente, com destaque para os mercados africano, chinês, britânico e, agora, brasileiro. O lançamento surpreendeu por oferecer um cenário exclusivo em um brunch embalado pela cantora Maíra Baldaia e um line-up de Djs composto só por mulheres.

A segunda edição do Expo Favela Minas vai acontecer dentro da "Favela Literária", programação da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais preparada especialmente para a Expo Favela 2024, nos dias 13 e 14 de setembro, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. Dentre as atividades, destaca-se o Pitch Meu Negócio é Literatura, que é uma forma rápida e eficaz de apresentar uma obra a leitores ou patrocinadores. O Pitch Literário ocorrerá no dia 14, no auditório 3, das 9h às 15h30.

A Pampulha será palco da 1ª edição da Corrida Mart Minas, neste domingo, a partir das 6h50, com largada na Praça Nova. Organizado pela TBH Esportes, o evento conta com diversas modalidades que variam desde a corrida de 18 km, 10 km e 5 km até a caminhada de 2 km, além da caminhada kids, para crianças nascidas entre 2011 e 2020.

Além da oportunidade de participar de uma experiência esportiva, os inscritos receberão o kit de corrida mais recheado do Brasil com produtos selecionados especialmente para o evento, além de uma camiseta e uma sacola customizada. Na cerimônia de premiação, todos os participantes receberão medalhas e os cinco primeiros colocados nas provas de 18 km, 10 km e 5 km, masculino e feminino, troféus especiais.