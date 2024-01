Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS). As oportunidades abrangem 40 tipos de cargos, dos ensinos fundamental ao superior, e estão distribuídas em 89 cidades mineiras, inclusive Belo Horizonte e região metropolitana.

O Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) Nº 07/2023 oferece salários que chegam a R$ 4.156,29. O valor da inscrição, que pode ser feita até 28 de janeiro, é a partir de R$ 50 e varia de acordo com o nível de escolaridade.



A empresa oferece benefícios como seguro de vida em grupo, vale alimentação e vale transporte. Dentre os cargos oferecidos, estão: auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, tecnólogo em rede, recepcionista, jardineiro, monitor educacional e oficial de manutenção predial.



O nível de escolaridade necessário depende do cargo, mas existem vagas para ensino fundamental completo e incompleto, ensino médio e técnico e ensino superior. O processo seletivo consiste em uma prova objetiva para todas as vagas e prova de títulos para auxiliares administrativos e para as ocupações que exigem graduação.



As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Para mais informações sobre o processo seletivo 07/2023, consulte o edital disponível no site da MGS.



A MGS



A MGS presta serviços para órgãos públicos há 69 anos e possui mais de 24 mil empregados. A empresa está presente em todo o território mineiro nas principais frentes de atendimento ao cidadão. Os serviços oferecidos abrangem apoio administrativo e técnico, operacional, conservação, manutenção e gestão de documentos.

Em projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, que fez parte da reforma administrativa de Minas Gerais feita em 2016, a MGS teve a sua área de atuação ampliada e agora pode prestar seus serviços também em nível federal, além dos estados, Distrito Federal e municípios.