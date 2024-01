Outback Steakhouse inaugurará nova unidade no Diamond Mall em fevereiro deste ano

A nova unidade do Outback Steakhouse está com 77 vagas de emprego abertas. O restaurante anunciou que a inauguração da loja no Diamond Mall, shopping localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, irá ocorrer em fevereiro deste ano.



As oportunidades disponíveis são para os cargos de recepcionista, atendente de bar ou restaurante, auxiliar de delivery, limpeza ou cozinha. A empresa não exige experiência na área.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e possuir ensino médio ou técnico completo. Também é essencial possuir disponibilidade de horário, mesmo aos finais de semana e feriados.



O Outback oferece como benefícios vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Para se inscrever, basta acessar a plataforma do Outback na Gupy.



O processo seletivo consiste em três etapas: inscrição online no link citado, dinâmica em grupo e, por fim, entrevistas. Após concluí-las, os aprovados terão treinamentos nos restaurantes.



Sobre a empresa



No Brasil, o Outback Steakhouse conta com uma rede de 155 restaurantes distribuídos por 62 cidades, abrangendo 20 estados brasileiros e o Distrito Federal. Internacionalmente, está presente em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.



Inspirado na cultura australiana, o primeiro restaurante foi inaugurado em 1997 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e marcou o início da trajetória da marca no país. O Outback é reconhecido pelos cortes de carne e aperitivos, como a Bloomin' Onion.