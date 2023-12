Com mais de 6,4 mil oportunidades, foram abertas as inscrições do concurso público da Petrobras. Os candidatos podem se inscrever até 31 de janeiro de 2024, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 62,79 e deverá ser paga até 21 de fevereiro.

Ao todo, o edital oferta 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro reserva, para diversos cargos de nível técnico. Confira as carreiras contempladas:



Enfermagem do trabalho;

Inspeção de equipamentos e instalações;

Logística de transportes - controle;

Manutenção - calderaria;

Manutenção - elétrica;

Manutenção - instrumentação;

Manutenção - mecânica;

Operação;

Operação de lastro;

Projetos, construção e montagem - edificações;

Projetos, construção e montagem - elétrica;

Projetos, construção e montagem - instrumentação;

Projetos, construção e montagem - mecânica;

Química de petróleo;

Segurança do trabalho;

Suprimento de bens e serviços - administração.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que chegam a mais de R$ 5,8 mil, a depender da carreira. As vagas são destinadas a Pernambuco e cidades das regiões Sudeste e Sul, sendo elas: Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS) e Ipojuca (PE).

Os participantes serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames terão duração de 4 horas e serão aplicadas na data prevista de 24 de março de 2024.