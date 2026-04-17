Da salada ao suco: como a beterraba pode transformar sua alimentação com benefícios para o corpo e a circulação

A beterraba, raiz de cor intensa e sabor adocicado, vem ganhando espaço em pesquisas científicas e na mesa de quem busca uma alimentação equilibrada. Afinal, este alimento se destaca pela combinação de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que atuam em diferentes funções do organismo. Entre elas, chamam atenção os efeitos sobre a circulação sanguínea, o desempenho físico e o sistema imunológico. Ou seja, temas que vêm sendo alvo de amplos estudos em centros de pesquisa ao redor do mundo.

Embora muitas pessoas a vejam apenas como um acompanhamento simples no prato, a beterraba reúne nutrientes importantes, como folato (vitamina B9), vitamina C, potássio, manganês e fibras. Além disso, contém pigmentos naturais, chamados betalaínas, e nitratos inorgânicos, que se relacionam à saúde do coração e à melhora do fluxo de sangue. O consumo regular, dentro de uma dieta equilibrada, pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas e para a manutenção de funções vitais do corpo.

Embora muitas pessoas a vejam apenas como um acompanhamento simples no prato, a beterraba reúne nutrientes importantes, como folato (vitamina B9), vitamina C, potássio, manganês e fibras – depositphotos.com / VadimVasenin



Beterraba: quais são seus principais nutrientes e compostos ativos?

A beterraba compõem-se majoritariamente por água e carboidratos, com baixa quantidade de gordura e um teor moderado de fibras. Entre os nutrientes mais relevantes, o folato merece destaque por participar da formação das células sanguíneas e do material genético. Por sua vez, o potássio auxilia na regulação da pressão arterial, enquanto o manganês relaciona-se ao metabolismo de carboidratos e proteínas. Ademais, a vitamina C presente na raiz atua como antioxidante e participa da produção de colágeno, substância importante para a pele, vasos sanguíneos e cartilagens.

Além das vitaminas e minerais, a beterraba se destaca pelas betalaínas, pigmentos responsáveis pela cor avermelhada. Assim, estudos apontam que essas substâncias têm ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar células ao longo do tempo. Além disso, outro ponto central são os nitratos naturais presentes na raiz. No organismo, esses compostos podem ser convertidos em óxido nítrico, uma molécula que ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue.

As fibras da beterraba também têm papel importante. Afinal, elas contribuem para o bom funcionamento intestinal e podem auxiliar no controle dos níveis de colesterol e glicose quando se inclui em uma alimentação equilibrada. A presença de compostos fenólicos, outro grupo de antioxidantes, reforça o potencial do alimento na proteção celular, ainda que a intensidade desses efeitos dependa de fatores como quantidade, forma de preparo e contexto geral da dieta.

Como a beterraba ajuda na circulação sanguínea e no desempenho físico?

Pesquisas recentes associam o consumo de beterraba, especialmente na forma de suco, à melhora da função vascular. Afinal, os nitratos da raiz, ao serem transformados em óxido nítrico, favorecem a dilatação dos vasos, o que facilita a passagem do sangue e pode contribuir para a redução da pressão arterial em algumas pessoas. Portanto, esse mecanismo ajuda a explicar por que o alimento é alvo de estudos em contextos que se ligam à saúde cardiovascular.

No campo do desempenho físico, a beterraba também chama atenção. Afinal, estudos em praticantes de atividades físicas indicam que a ingestão de suco de beterraba, antes do exercício, pode aumentar a eficiência do uso de oxigênio pelos músculos. Em termos práticos, isso significa que o corpo pode realizar o mesmo esforço com menor gasto de energia, o que tende a favorecer atividades de resistência, como corrida, ciclismo e esportes de longa duração. Os efeitos variam de pessoa para pessoa, mas a raiz passou a ser frequentemente citada em pesquisas sobre nutrição esportiva.

A melhoria da circulação sanguínea não beneficia apenas atletas. Uma circulação mais eficiente ajuda no transporte de oxigênio e nutrientes para órgãos e tecidos, o que é essencial para o funcionamento adequado do corpo como um todo. Estudos sugerem ainda que a beterraba pode colaborar com a saúde das artérias ao reduzir marcadores associados ao estresse oxidativo, sempre como parte de um padrão alimentar saudável e não como solução isolada.

A beterraba fortalece o sistema imunológico?

Quando se fala em imunidade, nenhum alimento isolado é responsável por impedir doenças. No entanto, a beterraba fornece nutrientes que participam de processos defensivos do organismo. A vitamina C, por exemplo, está ligada à atividade de células de defesa e à integridade das barreiras físicas do corpo, como a pele e as mucosas. O folato também é importante, pois participa da produção de células sanguíneas, incluindo alguns tipos envolvidos na resposta imune.

Os antioxidantes da beterraba, como betalaínas e compostos fenólicos, ajudam a controlar o estresse oxidativo, que ocorre quando há desequilíbrio entre radicais livres e mecanismos de defesa antioxidante. Esse desequilíbrio pode afetar o funcionamento das células de defesa. Ao contribuir para a proteção celular, a raiz apoia, de forma indireta, o sistema imunológico. É um efeito de suporte, que depende da combinação com outros alimentos ricos em vitaminas A, D, E, zinco, selênio e proteínas de qualidade.

O papel das fibras também pode ser relevante. Uma alimentação rica em fibras contribui para a saúde do intestino, órgão que abriga grande parte das células de defesa do corpo. Embora a beterraba não seja a única fonte, sua inclusão na dieta pode somar-se a outros vegetais, frutas e grãos integrais na formação de um ambiente intestinal mais favorável, associado, em estudos, a um sistema imunológico mais equilibrado.

Como incluir a beterraba no dia a dia de forma prática?

A versatilidade da beterraba facilita sua presença em diferentes refeições. A raiz pode ser consumida crua, cozida, assada ou em preparações líquidas. Para o público que não está acostumado com o sabor marcante, pequenas porções podem ser introduzidas gradualmente, combinadas com outros ingredientes. Diversas formas de preparo ajudam a variar a textura e o perfil de sabor, evitando monotonia no cardápio.

Saladas cruas: ralada fina ou em lâminas, combinada com folhas verdes, cenoura e molho simples de azeite e limão.

ralada fina ou em lâminas, combinada com folhas verdes, cenoura e molho simples de azeite e limão. Beterraba cozida: em cubos ou fatias, usada em saladas frias, acompanhando arroz, feijão e proteínas.

em cubos ou fatias, usada em saladas frias, acompanhando arroz, feijão e proteínas. Assada no forno: temperada com ervas, alho e um fio de azeite, desenvolve sabor mais adocicado e textura macia.

temperada com ervas, alho e um fio de azeite, desenvolve sabor mais adocicado e textura macia. Sucos e vitaminas: batida com laranja, maçã, gengibre ou cenoura, mantendo parte dos compostos sensíveis ao calor.

batida com laranja, maçã, gengibre ou cenoura, mantendo parte dos compostos sensíveis ao calor. Purês e cremes: combinada com batata, mandioquinha ou grão-de-bico para acompanhar carnes ou servir como entrada.

Para quem busca um consumo mais estratégico, como no contexto esportivo, o suco de beterraba costuma ser utilizado de 1 a 3 horas antes da atividade, conforme protocolos estudados em pesquisas. No cotidiano, pequenas porções ao longo da semana já representam um acréscimo interessante de nutrientes, sempre respeitando preferências individuais, necessidades específicas e orientações de profissionais de saúde.

Pesquisas recentes associam o consumo de beterraba, especialmente na forma de suco, à melhora da função vascular – depositphotos.com / umochka111



Quais cuidados e contraindicações podem existir?

Apesar dos benefícios associados à beterraba, alguns cuidados são importantes. A raiz é naturalmente rica em oxalatos, substâncias que podem contribuir para a formação de certos tipos de pedra nos rins em pessoas predispostas. Quem tem histórico de cálculos renais por oxalato de cálcio costuma receber orientação para moderar o consumo de alimentos com esse composto, o que inclui a beterraba. Nesses casos, o acompanhamento com profissional habilitado é fundamental para ajustar a alimentação.

Outro ponto é o teor de açúcares naturais. Embora a beterraba tenha baixo índice calórico, o suco concentrado pode impactar a glicemia, especialmente quando consumido em grandes quantidades e sem outras fontes de fibras na mesma refeição. Pessoas com diabetes ou alterações importantes na glicose devem seguir orientação individualizada, avaliando a melhor forma de incluir o alimento. Em geral, o consumo da raiz inteira, com fibras, tende a provocar respostas mais graduais de açúcar no sangue em comparação ao suco puro.

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Em caso de doenças renais, verificar com o profissional de saúde a quantidade adequada de beterraba. Para pessoas com diabetes, priorizar a forma sólida e combinar com fontes de fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Observar eventuais desconfortos gastrointestinais, ajustando porções se necessário. Lembrar que urina e fezes podem ficar avermelhadas após o consumo, fenômeno conhecido como beeturia, geralmente sem gravidade.

No contexto de uma alimentação variada, a beterraba se apresenta como um alimento acessível, com bom perfil nutricional e potencial de apoiar diferentes aspectos da saúde. A combinação de vitaminas, minerais, antioxidantes e nitratos naturais faz da raiz um aliado interessante para a circulação, o desempenho físico e o funcionamento do sistema imunológico, desde que inserida em um estilo de vida equilibrado e respeitando as necessidades individuais.